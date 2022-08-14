«Зерновая инициатива»: из украинских портов вышли 16 судов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала реализации «зерновой инициативы» из украинских портов вышли в общей сложности 16 судов с агропродукцией.

Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения 13 августа.

«Очень важно, что приносит результат экспортная зерновая инициатива. С начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах. Это Европа, Азия, Африка. На борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку», – сказал Зеленский.

Он добавил, что прибыл и первый корабль под загрузку в рамках Всемирной продовольственной программы ООН – «это снабжение зерна в частности для Эфиопии, где особенно жестокая ситуация с голодом, сейчас судно готовится к отправке из порта «Южный».