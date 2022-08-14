Оккупанты завезли в Мариуполь рабочих из россии, но «кидают» их на зарплаты

россияне привозят на работы во временно оккупированный Мариуполь рабочих из рф, обещая зарплаты вдвое выше, чем в россии, но ничего не платят.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

В частности, отмечается, что в город завезли из петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Им обещали зарплаты вдвое больше, чем за аналогичную работу в российских городах.

«Но уже появляются первые видеообращения от привезенных работников оккупированных городов о том, что их просто «кинули». Они работают без контрактов, а теперь им еще не выплачивают заработную плату», - идет речь в сообщении.

Местных жителей эти работы не берут. Большинство мариупольцев сейчас без работы. Тем, кому удалось устроиться, не выплачивают заработную плату.

Ранее сообщалось, что за тяжелый труд оккупанты рассчитываются с мариупольцами тарелкой каши и бутылкой воды.