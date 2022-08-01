Впервые за 13 лет Южная Корея сокращает госбюджет

Южная Корея планирует сократить государственный бюджет на 2023 год впервые за 13 лет, поскольку руководство страны стремится сократить расходы на фоне роста процентных ставок во всем мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр финансов Чу Кюн Хо отметил, что правительство стремится ощутимо сократить расходы на 2023 год по сравнению с нынешними в 521 млрд долларов. Начиная с 2010 года Южная Корея постоянно увеличивала свои расходы, особенно во время президентства Мун Чже Инна, избранного во время пандемии.

Новый президент Юн Сук Йоль пытался сократить расходы и увеличить налоговые поступления после своего избрания в мае, в то время как Банк Кореи четырежды повышал ключевые ставки в этом году до 2,25%. Однако инфляция в стране ускорилась в июле и в начале этого месяца руководство центрального банка сообщило о возможном повышении ставки еще на 25 базисных пунктов.

Министр сообщил о сокращении государственных расходов и отметил, что выпуск государственных облигаций также претерпевает сокращение, не уточняя конкретных цифр. По его словам, министры и вице-министры должны будут вернуть правительству 10% своей зарплаты.

Сообщается, что инфляция в Корее может приблизиться к пику, который, по словам Чу, составит около 6%.

«Некоторые люди говорят, что инфляция может достигнуть 7%, но я не думаю, что это произойдет, если не произойдет огромная катастрофа», – добавил министр.

Напомним, Украина вошла в преддефолтное состояние.