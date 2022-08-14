Из-за санкций с аэродромов Германии не выпускают 10 российских самолетов

На аэродромах Германии остаются десять самолетов, принадлежащих российским владельцам или контролируемых рф. Эти самолеты не могут покинуть страну из-за санкций, ведь ФРГ закрыла небо для российской авиации 27 февраля, спустя три дня после начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает издание группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на федеральное министерство транспорта Германии.

В основном речь идет о небольших авиамашинах: бизнес-джетах или самолетах, используемых для чартерных рейсов. В Лейпциге находятся три Ан-124, в Кельне – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737, во Франкфурте-Хане – Boeing 747, в Баден-Бадене – Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD 1A10 Global Express XRS. В Мюнхене стоит лайнер Airbus A320, когда-то арендовавшийся российской авиакомпанией, - решение о его дальнейшей судьбе должен принять владелец.

«Поскольку на взлет и полет самолетов наложен запрет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться собственником и не могут быть вывезены в другое место», - пояснили в минтрансе ФРГ.

При этом ведомство уточнило, что российские самолеты могут получать только базовое обслуживание, например для защиты от несанкционированного доступа к ним. Любое другое техобслуживание запрещено, как и предоставление запчастей.

Ранее сообщалось, что Россия не вернула 400 лизинговых самолетов на 10 миллиардов долларов.