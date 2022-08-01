В Николаеве с начала года на покос травы, полив зеленых насаждений и уборку мусора потратили ₴17 миллионов

Директор КП «Николаевские Парки» Дмитрий Чучмай сообщил, что из-за войны пришлось существенно сократить расходы и, в том числе, функционал предприятия. Тем не менее, с начала 2022 года предприятие потратило уже 17 миллионов гривен на уход за зелеными насаждениями и уборку мусора.

Об этом он рассказал в эфире ТРК НИС-ТВ.

Чиновник сообщил, что на 2022 год в бюджете Николаева на финансирование предприятия было заложено 97 миллионов. В эту сумму входит оплата работы подрядчиков и функционирование предприятия. Но в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину, мэр Николаева Александр Сенкевич поставил задачу сократить расходы, но при этом, не упустить санитарное состояние города.

В частности, предприятие отказалось от высадки деревьев и цветов, от запуска и обслуживания фонтанов, и подготовки водопроводных сетей к ним.

— То есть мы убрали те работы, которые точно во время войны мы выполнять не будем. Кроме этого, появилась проблема с водой. Лично для меня, как руководителя КП, которое ответственно за зеленое хозяйство, эта проблема заключается в поливе. У нас два месяца не было воды в принципе, во-вторых, сегодня вода у нас соленая и мы не можем этой водой поливать зеленые насаждения - это проблема. Но, еще раз повторюсь, мы не могли упустить общее санитарное состояние города. Почему? В первую очередь, покос травы. Это не просто эстетичный вид. Это вероятность возгорания, потому что у нас частые обстрелы, это кассетные снаряды, и если будет высокая трава – это пожары по городу. Мы не можем допустить переполненных мусорных урн и беспорядков на остановках общественного транспорта. Мы эти работы не исключали, - заявил Дмитрий Чучмай.

Также он добавил, что если сравнить аналогичные периоды 2021 года и 2022 года, то расходы снизились в 3,5 раза.

— С 1 января по 1 августа 2022 года на эти работы было потрачено 17 миллионов гривен из бюджета, за аналогичный период 2021 года было потрачено 60 миллионов гривен. Разница значительная, - отметил чиновник.

Директор КП «Николаевские Парки» предполагает, что до конца года предприятие потратит еще 7-10 миллионов гривен, потому что добавятся работы по уборке опавшей листвы, а также работы по зимнему содержанию: очистка от снега, посыпка тротуаров противогололедной смесью и т.д.

— Если мы говорим о том, что зима будет мягкой, то этих работ не будет и никто в актах выполненных работ их показывать не будет. Более того, нам добавляются еще и опавшие листья. Сбор листвы – это то же, что и по покосу травы, то есть возможны возгорания и это тоже нужно делать. Поэтому, я предполагаю, что до конца года мы потратим от 7 до 10 миллионов гривен, - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что без тендера и по спецпроцедуре военного времени КП «Парки» заплатят за уборку зеленых зон в Заводском районе Николаева до конца лета ₴13,8 миллионов.