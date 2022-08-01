Директор КП «Парки» планирует, что к 2024 году удастся отказаться от подрядчиков и содержать зеленые зоны в четырех районах Николаева своими силами

Директор КП «Николаевские парки» Дмитрий Чучмай намерен за пару лет полностью отказаться от подрядчиков при обслуживании зеленых зон во всех районах Николаева. В частности, предприятие уже забрало на себя эти функции в части Заводского района.

Об этом он рассказал в эфире ТРК НИС-ТВ.

Дмитрий Чучмай сообщил, что когда мэр Александр Сенкевич принимал решение о возрождении предприятия и расширении его функций, то они договорились, что за 2 года КП «Николаевские парки» нарастит силы, в части человеческого и технического ресурса, чтобы отказаться от подрядчиков. Но, война внесла свои коррективы, и предприятие не смогло закупить необходимое количество техники.

— Но, 1 августа предприятие «Николаевские парки» взяло на себя функции по содержанию и наведению порядка в Заводском районе. Мы уже сегодня часть Заводского района забрали на себя. До конца этого года, может это будет в октябре, это будет происходить от наполнения нас техникой, мы заберем полностью на себя весь Заводской район. Таки образом мы откажемся от услуг подрядчика по этому района. В остальных трех районах работы будут выполняться силами подрядчиков. Если, даст Бог, закончится война, мы сможем проводить закупки по технике и тд, мы в следующем году будем наверстывать упущенное. Конечно, за год мы все три района не заберем, но хотя бы два на силы КП – заберем. Тем самым, в течение 2022-2023 и частично 2024 года все работы по содержанию и обслуживанию зеленых зон перейдут на КП, мы полностью откажемся от услуг подрядчиков, - уверен Дмитрий Чучмай.

Напомним, что в конце 2021 года мэр Сенкевич на КП «Парки» поставил руководить экс-директора «Мариупольавтодора» Дмитрия Чучмая, уволенного из-за коррупции.

При этом, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. КП даже успело объявить торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

В конце декабря депутаты несколько раз не разрешали коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен.

Вслед за «Николаевскими парками» ряд КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона.

Позже у Сенкевича оправдали объявленные торги на закупку техники в лизинг для городских КП условием Минрегиона. В результате, Николаевский горсовет с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг.

В итоге, на КП «Николаевские парки» отменили лизинг на закупку коммунальной техники за ₴85 миллионов: в связи с отсутствием дальнейшей потребности.

Также сообщалось, что фигурант дела о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади Александр Брыжатый, который занимал должность первого заместителя директора департамента ЖКХ, трудоустроился в коммунальное предприятие «Николаевские парки». Он должен заниматься тендерными вопросами.