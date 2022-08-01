Разрешение на проход через гумкоридор в Черном море получили еще шесть судов

Совместный координационный центр в рамках «зернового соглашения» разрешил шестерым судам проход через гуманитарный коридор в Черном море.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Корабли должны будут вывезти из Украины зерно, которое было заблокировано с начала полномасштабного вторжения рф.
Два из шести судов уже прошли инспекцию и могут отправляться в Черноморск Одесской области на погрузку. Еще четыре - ожидают проверки.
Согласно согласованным процедурам, все участники координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала реализации «зерновой инициативы» из украинских портов вышли в общей сложности 16 судов с агропродукцией.