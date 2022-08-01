Разрешение на проход через гумкоридор в Черном море получили еще шесть судов

Совместный координационный центр в рамках «зернового соглашения» разрешил шестерым судам проход через гуманитарный коридор в Черном море.

Об этом сообщает « Голос Америки» .

Корабли должны будут вывезти из Украины зерно, которое было заблокировано с начала полномасштабного вторжения рф.

Два из шести судов уже прошли инспекцию и могут отправляться в Черноморск Одесской области на погрузку. Еще четыре - ожидают проверки.

Согласно согласованным процедурам, все участники координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами.