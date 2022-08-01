В Австралии создадут первую воздушно-морскую электростанцию – начнут строительство в 2025 году

В Австралии объявили о создании первой морской ветровой зоны вместо эксплуатации угольных электростанций.

Об этом сообщает ABCnet .

Правительство страны объявило воды на побережье Гипсленда первой морской ветровой зоной Австралии, давая разработчикам зеленый свет для проектов ветроэлектростанций.

Ветровые проекты призваны заполнить образовавшуюся пустоту после закрытия угольных электростанций в долине Латроб.

«У нас есть одни из лучших ветровых ресурсов в мире. Лишь один оборот одной морской ветровой турбины дает столько энергии, сколько средняя солнечная установка на крыше генерирует в день», – сказал федеральный министр энергетики Крис Боуэн.

Старт проекта запланирован на 2025 год, и им предусмотрено строительство до 200 ветряков, ближайший из которых будет располагаться в 7 км от береговой линии.

Напомним, Германия ввела в работу 16 электростанций на углях и нефти из-за сокращения поставок энергоносителей из России.