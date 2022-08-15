На восстановление коммунальной инфраструктуры Луганщины необходимо более ₴7 миллиардов

На проведение ремонтных работ централизованного газо-, водо- и электроснабжения Луганской области необходимо более 7 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

По словам директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства областной военной администрации Виталия Сурая, указанная сумма - приблизительные подсчеты сделаны по мере поступления информации от коммунальных аварийных служб по повреждениям на объектах критической инфраструктуры до тех пор, пока каждый из городов и сел Луганщины не захватили российские оккупанты.

«То есть, по состоянию на май», - уточнил Сурай.

Отмечается, что окончательные подсчеты можно сделать только после деоккупации, разминирования территорий и проведения экспертизы объектов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве с начала полномасштабной войны повреждено 500 многоэтажек.