В россии госслужащих «двойными окладами в рублях» зазывают на работу в оккупированные территории Украины

россия агитирует российских госслужащих к работе на временно оккупированных территориях Украины. Однако многие отказываются из-за опасений за собственную безопасность.

Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки МО.

«Согласно решению администрации Белгорода сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных учреждений в период их возможной работы в «ДНР» и «ЛНР» обещают выплачивать двойной оклад в рублях», - пишет пресс-служба разведки.

Также россия обещает якобы компенсировать расходы по командировке и другие потребности, ввести надбавки к суточным в иностранной валюте с расчетом:

«Обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность. Впрочем, несмотря на эти предложения, россияне продолжают массово отказываться ехать в опасную командировку», - добавляет разведка.

- 50% - главе администрации;- 40% - первому и некоторым другим заместителям;- 30% - начальникам отделов и их заместителям.

Отмечается, что руководство Белгородской области отвечает за поддержку оккупации в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области.

Также оккупанты направляют туда и учителей для открытия школ и детских садов с сентября. В целом, из Белгородского бюджета планируется выделить 1,6 миллиарда рублей. При том, что утвержденный дефицит бюджета Белгородской области на 2022 год составляет 30,8 миллиардов рублей.

Напомним, в Херсоне оккупанты требуют от медиков подписывать документы о согласии получать зарплату в рублях.