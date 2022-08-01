Крупнейшая авиакомпания мира заказала 20 сверхзвуковых лайнеров Overture

Американская авиакомпания American Airlines Group договорилась с Boom Supersonic о приобретении 20 сверхзвуковых лайнеров Overture.

Об этом говорится в совместном прессрелизе компаний, передает Liga.net.

Соглашение содержит опцию для приобретения еще 40 самолетов. Финансовые условия контракта не разглашаются.

American Airlines, самый крупный перевозчик в мире, стал вторым заказчиком Boom Supersonic. Первопроходцем в июне 2021 года стала другая американская авиакомпания United Airlines, заказавшая 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов.

«Благодаря этим самолетам перелет из Майами в Лондон займет менее пяти часов, из Лос-Анджелеса в Гонолулу – три часа», – говорится в прессрелизе.

Overture может стать первым пассажирским сверхзвуковым самолетом со времен Concorde, выведенным из эксплуатации в 2003 году. Самолет сможет развивать скорость до 2100 км/ч (1,7 Маха) и перевозить от 65 до 80 пассажиров на расстояние до 7,9 тыс. км, используя при этом экологически чистое авиатопливо.

Ожидается, что первый подобный самолет будет сделан в 2025 году, а регулярные рейсы начнутся в 2029 году.