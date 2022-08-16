У Зеленского рассказали, что обсуждают новую концепцию налоговой реформы

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявил об обсуждении новой концепции налоговой реформы. Она предусматривает уменьшение ставки основных налогов с усилением контроля над их уплатой.

Об этом он рассказал в интервью Forbes.

– Окончательного решения еще нет. Но да, мы действительно обсуждаем модель, которая называется «10-10-10»: 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако вместе с тем – почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов, – заявил Шурма.

Консенсуса в этом вопросе пока нет, но Шурма надеется на принятие новой налоговой модели уже в ближайшие месяцы.

– Ни у кого не вызывает сомнений, что такая модель даст серьезный импульс экономике в долгосрочной перспективе, – сказал Шурма.

Компенсаторами для такой реформы могли стать добросовестная уплата налогов, увеличение налогообложения табака, алкоголя и нефтепродуктов, а также отмена возмещения НДС на сырьевые товары.

– Я большой сторонник таких радикальных налоговых изменений, причем считаю, что их, пожалуй, нужно делать сейчас. Это также наш уникальный шанс изменить культуру уплаты налогов в стране. Однако это действительно очень ответственное решение, поэтому мы должны принимать его только когда достигнем консенсуса, – заявил Шурма.

Дискуссия о новой налоговой реформе началась в начале 2022 года. Ее ключевая идея заключалась в том, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на зарплату, стимулировать бизнес не использовать схемы уклонения от уплаты налогов и «отбелить» экономику.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что тогда рассматривались две концепции налоговой реформы. Одна предполагала уменьшение ставки НДФЛ до 10% и сохранение единого социального взноса на 22%. Второй вариант – объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора (итого – 41,5%) в один налог со ставкой 25%.

В начале февраля министр финансов Сергей Марченко заявил, что любые изменения налогового законодательства возможны при условии, если у них будут определенные компенсаторы влияния на бюджет.