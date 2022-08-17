В беларуси вводят платную зону ожидания на въезд в страну

Въезд в зону ожидания на пограничных пунктах пропуска беларуси станет платным.

Об этом свидетельствует указ на сайте самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко

«Для повышения эффективности работы системы электронной очереди Указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется», - сказано в сообщении.

Все транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Въезд в зону ожидания будет в порядке живой очереди.

Напомним, что для быстрого прохождения границ в Украине запустят электронную очередь.