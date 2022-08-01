До конца 2022 года все терминалы в Украине будут принимать карты национальной платежной системы «Простір»

Все платежные терминалы в Украине будут принимать к оплате платежные карты «ПРОСТІР». Это произойдет до конца 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Это стало возможным благодаря подключению АО «Укрсиббанк» к НПС «ПРОСТІР» и настройке всей сети платежных терминалов банка на обслуживание карт национальной платежной системы.

Обновление терминальной сети АО «Укрсиббанк» происходит поэтапно и завершится до конца 2022 года, большинство терминалов будет настроено в течение двух следующих месяцев.

«Обеспечение возможности приема карт «ПРОСТІР» во всей платежной инфраструктуре Украины является одной из стратегических целей Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года», - говорится в сообщении.

НПС «ПРОСТІР» - национальная карточная платежная система, созданная Национальным банком Украины. Участниками системы являются 55 учреждений. Карта пространство принимается к оплате в терминальной сети на территории Украины.

Напомним, НБУ разрешил банкам и обменникам самим устанавливать курс для выкупа валюты у населения.