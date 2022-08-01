Япония снова начала покупать нефть у россии

Япония в июле возобновила импорт нефти изроссии, хотя в июне закупки сырья довели до нуля.

Об этом свидетельствует отчет Министерства финансов страны, передает Фокус.

Ведомство сообщило, что объем поставок нефти из россии за январь-июль снизился почти на 22%. Также наблюдается сокращение импорта другого сырья из россии - сжиженного природного газа (на 26,1% в годовом измерении), угля (на 40,1%), руды (на 84,9%), зерновых (73,1%), овощей. (60,6%). В то же время Япония начала закупать у россии больше рыбы и рыбной продукции — на 21,7% по сравнению с июлем прошлого года.

Также данные Минфина свидетельствуют, что экспорт автомобилей из Японии в россию в июле 2022 года снизился на 21,5 процента, а запчастей к ним — на 70,2 процента.

В денежном измерении импорт из россии в Японию за год вырос на 31% — до 1,3 млрд долларов, а экспорт снизился на 49,5%, до 303 млн долларов. Поставка минерального топлива из России в ценностном выражении выросла на 45,1% из-за роста цен на энергоносители.

Напомним, что россия увеличила поставки газа в Венгрию.