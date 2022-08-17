Верховный Суд вернул бывшим владельцам столичную гостиницу «Мир», которая с 2016 года была собственностью «ПриватБанка»

16 августа Верховный Суд разрешил отобрать имущество государственного ПриватБанка в пользу бывших владельцев. Речь идет об отеле «Мир» в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Несмотря на вопиющие нарушения закона судами низших инстанций Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда завершил рейдерскую схему бывших владельцев по лишению государственного ПриватБанка права собственности на многомиллионный объект недвижимости в Киеве», – говорится в сообщении банка.

Решение было принято судом в составе председательствующей судьи Булгаковой И.В. и судей Львова Б.Ю. и Селиваненко В.П.

- Очень досадно, что даже во время войны сейчас в стране принимаются такие решения и имущество выводится из собственности государственных компаний... Мы будем продолжать бороться с бывшими владельцами, мы их дожмем - если не в Украине, то в Америке и Англии, - заявил член Наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик.

Как известно, право собственности на киевскую гостиницу «Мир» перешло в ПриватБанк в результате обращения в 2016 году взыскания на залоговое имущество на основании договора ипотеки, заключенного с ООО «Ардена».

В 2019 году ООО «АЭФ» инициировало судебный иск с целью лишения ПриватБанка имущества и препятствования восстановлению правового положения ПриватБанка как владельца гостиницы. После того, как решение низших инстанций в пользу истцов было отменено Верховным судом, в 2021 году аналогичный иск к ПриватБанку инициировало ООО « Артис » .