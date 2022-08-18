«Нафтогаз» не сможет накопить до зимы объемы газа, на которых настаивает Кабмин, - Витренко

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания вряд ли сможет выполнить задачу Кабинета министров накопить в подземных хранилищах 19 миллиардов кубометров газа до зимы.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

Сейчас в хранилищах содержится всего 12,3 миллиарда кубометров. К отопительному сезону часть недостающего газа обеспечит внутреннюю добычу – около 1 миллиарда кубометров в месяц. Но еще 4,5 млрд. кубометров нужно импортировать.

– Я всегда говорю правду и никогда не лгу. К отопительному сезону малореально закачать в общей сложности эти 19 млрд кубометров газа. Из-за огромной цены и кучки денег, необходимых для финансирования такого импорта. И уже есть технологические ограничения по поводу того, сколько газа в сутки можно импортировать и сколько – закачивать. Теоретическая возможность есть, практической – нет, – сказал Витренко.

Он считает, что меньшее количество газа в хранилищах не будет критическим.

– Важно, чтобы эти дополнительные 4-6 млрд кубометров газа были доступны в отопительный сезон. Иметь много газа в хранилищах – не панацея, потому что есть ограниченная пропускная способность подъема газа из хранилищ. Для нас лучше, чтобы зимой газ заходил по трубе – это гораздо эффективнее, – сказал он.

Витренко уверен, что в случае необходимости, Украина сможет импортировать газ даже зимой, хотя это может быть очень дорого.