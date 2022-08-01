За войну долг николаевцев перед водоканалом вырос на 60 миллионов гривен: «Без поддержки горожан, вероятность остаться без воды очень велика»

КП «Николаевводоканал» недополучило от населения более 190 миллионов гривен за водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в январе долг был 130 миллионов, а за шесть месяцев полномасштабного вторжения России, он только возрос.

На предприятии добавили, что ежедневно тратят горюче-смазочные материалы, реагенты для очистки воды и стоков, инструменты, которые необходимы для проведения ремонтных работ и без поддержки горожан, вероятность остаться вообще без воды очень велика.

«Если вы хотите, чтобы в доме была вода, а на улицах не вытекала канализация – нужно платить нам за услуги. Без вашей поддержки очень трудно поддерживать жизнь в городе. Поддержать нас можно, даже не выходя из дома! Пожалуйста, воспользуйтесь Личным кабинетом или viber-bot на официальной странице www.vodokanal.mk.ua», - призвали на предприятии.

Ранее сообщалось, что николаевцы задолжали более 137 миллионов гривен за водоснабжение и водоотвод.