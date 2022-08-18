Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня RD (ограниченный дефолт) до CC (вероятный дефолт).

Как отмечается в заявлении Fitch, передает «Укринформ».

«Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям было отсрочено на 24 месяца, уменьшая давление на обслуживание Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной. Реструктуризацию поддержали 75% владельцев облигаций (по совокупной основной сумме), что превышает минимально необходимые 66,7%», - говорится в сообщении.

Несмотря на это, аналитики рейтингового агентства отмечают нерешенные риски устойчивости долга, что является результатом нападения россии.

«Мы ожидаем, что война будет продолжаться даже в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП, увеличивая и без того огромные затраты на инфраструктуру и экономику, а также усиливая инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными. Таким образом, по нашему мнению, более широкая реструктуризация коммерческого долга правительства вероятна, хотя сроки неопределенны», - пишет Fitch.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вошла в преддефолтное состояние