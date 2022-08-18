Ущерб от нанесенных ракетных ударов по Николаеву составляет 800 миллионов гривен, но «цифры будут в разы больше»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сказал, что на данный момент сумма ущерба от российских ракетных ударов по областному центру составляет около 800 тысяч гривен, однако эта цифра неокончательная и она будет значительно больше.

Об этом Сенкевич рассказал в интервью «НІС-ТВ».

Мер подчеркнул, что власти считают ущерб, который нанесен исключительно по коммунальным учреждениям, потому что они находятся на балансе Николаевского городского совета.

- То есть если есть областной объект, или, например, университет как государственной формы собственности, мы их не считаем. Они это делают отдельно, вводят через свои программы и отчитываются об этом государству.

По словам Сенкевича, сумма о которой идет речь - неокончательная. Некоторые объекты были разрушены полностью, поэтому их придется строить заново. А пока стоимость строительных работ не подсчитана.

- Мы имеем цифру около 800 миллионов гривен, но она фактически не является конечной, потому что например мы имеем разрушенные школы, куда прилетали ракеты: 48, 60, 51 и те объекты, которые мы не можем отремонтировать или посчитать убытки. Мы не можем считать по фактической остаточной стоимости, потому что объект существовал, им пользовались, делали ремонт, но его остаточная стоимость будет составлять несколько тысяч гривен. Поэтому, это можно будет понять исключительно после того, как будет сделана отдельная документация, посчитано сколько будет стоить построить новый, вывезти этот мусор и сделать новый. Цифры будут в разы больше.

Мер Николаева также прокомментировал информацию о том, что власти заинтересованы, чтобы городская инфраструктура разрушалась, чтобы после «наживаться» на ее восстановлении.