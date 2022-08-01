Притула на ₴600 миллионов, которые украинцы собрали на «Байрактары», купил космический спутник для ВСУ

За 600 миллионов гривен, собранных украинцами, фонд Сергея Притулы купил доступ в базу данных спутниковых снимков для украинской армии.

Об этом Притула сообщил в соцсетях.

— Украинцы, вы – космос. Мы купили спутник. Это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия ICEYE, и этот доступ выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать суктные снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. «Бавовны» будет много, – заявил Сергей Притула.

По словам Притулы, на сегодняшний день ICEYE имеет наиболее развитую технологию радарной спутниковой съемки. Настоящий договор является серьезным шагом в обеспечении критических потребностей украинского правительства в данных наблюдения и существенной помощи нашим Вооруженным силам.

ICEYE владеет крупнейшим в мире созвездием SAR спутников и обеспечивает надежные и проверенные решения в области наблюдения Земли. В отличие от традиционных спутников для наблюдения Земли, небольшие спутники для радарной съемки от ICEYE могут формировать высокоточные изображения участков Земли при дневном свете, ночью и сквозь облака.