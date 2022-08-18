Канада предоставила Украине кредит на покупку газа для отопительного сезона

В государственный бюджет Украины поступило 450 млн. канадских долларов (350 млн. долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

- Благодарен правительству Канады и лично заместительнице премьер-министра и министру финансов Канады Христи Фриланд за бескомпромиссную поддержку Украины в этот сложнейший для нас исторический период. Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором, – прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что эти средства будут направлены на закупку газа до отопительного сезона.

Ранее Украина получила 1 млрд канадских долларов кредита на льготных условиях.