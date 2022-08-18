Правительство Дании и зарубежный бизнес помогут в восстановлении Николаевщины, - Замазеева

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и николаевский нардеп, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.
Об этом Замазеева сообщила в Facebook.
«Обсудили неотложные для Николаева вопросы – восстановление водоснабжения для наших граждан с привлечением инженерных возможностей и финансовой помощи Датского правительства, помощь в запуске отопительного сезона, поставка тяжелой техники для ГСЧС».
«Также обсудили восстановление экономики в общинах за счет запуска предприятий и производств на Николаевщине в тесном сотрудничестве с датским бизнесом, инвестированием через IFU фонд. Стремимся, чтобы население было обеспечено рабочими местами. Спасибо Давиду Арахамии за организацию встречи и бесценную помощь в восстановлении Николаевщины!» – отметила Замазеева.