Зеленский подписал закон, запрещающий во время войны повышать тарифы на газ, отопление и горячую воду

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

Об этом сообщается на сайте Рады в карточке соответствующего законопроекта №7427.

Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7427 29 июля – «за» проголосовали 260 народных депутатов.

Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать во время военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

Да, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:

- услуги по распределению природного газа;

- тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):

- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Кроме того, Верховная Рада выделила НАК «Нафтогаз Украины» 111,1 миллиарда гривен из госбюджета для компенсации расходов компании, связанных с выполнением ею специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.