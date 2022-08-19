Талибы хотят покупать нефть у россии в обмен на полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы

Афганистан планирует обменять нефть россии на изюм и лекарственные травы. Всего стране необходимо 4 млн. тонн нефти, однако часть они уже закупают в других странах.

Об этом сообщают российские СМИ.

Глава минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи назвал рф «дружественной страной», с которой хотел бы подписать соглашение по импорту нефти и нефтепродуктов. Кабул готов предложить москве расплатиться за топливо полезными ископаемыми, изюмом и лекарственными травами, добывающимися в стране, уточнил Азизи.

– Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсии. Кроме того, у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, - сообщил министр.

Делегация Минпромторга Афганистана, отправленная талибами, прибыла в Москву 14 августа, затем отправилась в Казань.

Как известно, Талибан признан в РФ террористической организацией и запрещен.