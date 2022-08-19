Дания передаст Николаеву коммунальную технику – экскаваторы, самосвалы и погрузчики

Дания передаст Николаеву необходимую технику для первоочередного восстановления, в том числе экскаваторы, самосвалы и погрузчики.
Об этом сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.
Глава министерства Алексей Чернышев и мэр Николаева Александр Сенкевич 19 августа встретились с министром по делам международного развития Дании Флемингом Меллером Мортенсеном. Они обсудили помощь для Николаева, а также договорились о выделении средств в поддержку Кременчуга в подготовке к зиме.
– Подтверждены предварительные договоренности о выделении около 100 миллионов датских крон, которые планируем использовать через проверенный прозрачный механизм финансирования реализации совместных проектов – NEFCO и DANIDA, – отметил Алексей Чернышев.