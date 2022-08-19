Дания передаст Николаеву коммунальную технику – экскаваторы, самосвалы и погрузчики

Дания передаст Николаеву необходимую технику для первоочередного восстановления, в том числе экскаваторы, самосвалы и погрузчики.

Об этом сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.

Глава министерства Алексей Чернышев и мэр Николаева Александр Сенкевич 19 августа встретились с министром по делам международного развития Дании Флемингом Меллером Мортенсеном. Они обсудили помощь для Николаева, а также договорились о выделении средств в поддержку Кременчуга в подготовке к зиме.