За средства от United24 закупили почти 60 реанимобилей – из их числа передадут и Николаевщине

ГП «Медицинские закупки Украины» закупило уже 57 автомобилей скорой медицинской помощи типа С. Стоимость закупки составила 138 631 925 гривен, деньги на них были собраны через платформу United24.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Приобретенные автомобили будут переданы в Донецкую, Харьковскую, Сумскую, Николаевскую, Запорожскую, Ровенскую, Одесскую, Черниговскую области.

«Закономерно, что чаще всего реанимобили распределяются на прифронтовые регионы – из-за постоянных артиллерийских и ракетных обстрелов там, а также из-за соседства с областями, часть которых временно оккупирована, или где идут боевые действия», – отмечает заместитель министра Мария Карчевич.

Реанимобили оборудованы всем необходимым, чтобы быстро и безопасно доставить тяжелораненых в больницу: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Напомним, в странским военным передали медицинский вертолет, который приобрели на средства от UNITED24.