Кабмин намерен ликвидировать Госагентство резерва

Кабинет министров принял Стратегию реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года, согласно которой планируется ликвидировать Госагентство резерва.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

стратегия реформирования предусматривает ликвидацию Государственного агентства резерва вместе с решением вопроса задолженностей предприятия. Убыточные предприятия будут переданы в Фонд госимущества, а нефтебазы – НАК "Нафтогаз Украины".

Вместо ликвидированного агентства планируется создать новый центральный орган исполнительной власти, действующий по новым принципам.

Также актуализируется номенклатура материальных ценностей госрезерва. Она будет состоять из социально важных товаров по отдельным направлениям:

- энергетическая корзина (уголь, газ, бензин, дизтопливо);

- оборонная корзина (авиационный керосин, моторные масла, дизельное топливо, военные сухпайки, комплексы химической защиты);

- продовольственная корзина (белковые и суповые смеси, сублимированные фрукты и овощи, продукты длительного хранения, таблетки для очищения воды);

- медицинская корзина (антибиотики, лекарства первой необходимости, медицинские маски, физрастворы, шприцы и т.п.).

Реформа вводит новые подходы к хранению материальных ценностей. Горюче-смазочные материалы будут размещаться на базе конфискованных в России активов и автозаправочных станций, у частных владельцев нефтебаз и на территориях дружественных Украины стран ЕС. Это позволит диверсифицировать хранение горючего и уменьшить риски его уничтожения оккупантами.

Информация обо всех запасах материального резерва будет переведена в «цифру», где их движение и учет будут осуществляться через электронные реестры.