На «Армию дронов» для ВСУ уже собрали около ₴855 миллионов

В рамках проекта «Армия дронов», стартовавшего на платформе United24, уже удалось собрать около 855 миллионов гривен для закупки беспилотников военным.

Об этом в интервью Укринформу рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Армия дронов – это комплексный и системный проект в рамках UNITED24, который мы реализуем вместе с Генштабом ВСУ и Госспецсвязи. Нынче удалось собрать уже около 855 миллионов гривен на покупку новых беспилотников», - отметил он.

Министр добавил, что уже законтрактовано более 200 «больших» дронов, которые начинают поступать постепенно – около 100 штук уже в Украине. Планируется, что к концу октября-началу ноября все законтрактованные дроны будут в нашем государстве.

Напомним, украинские защитники получат 20 дронов-разведчиков.