Агентство S&P Global повысило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global повысило суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте, отметив, что страна завершила реструктуризацию проблемного долга.

Об этом передает Reuters, пишет «Громадське радіо».

Долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной валюте повышены до CCC+ / C («стабильный») с SD/SD, («выборочный дефолт»), отметили в S&P.

На прошлой неделе иностранные кредиторы Украины поддержали ее просьбу о двухлетней заморозке выплат по международным облигациям на сумму почти 20 млрд долларов, что позволит стране, в которой война, избежать дефолта.

В агентстве ожидают, что реальный валовой внутренний продукт Украины сократится на 40% в текущем году из-за падения экспорта, потребления и инвестиций.

Ранее сообщалось, что 13 августа международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили рейтинги Украины в иностранной валюте до уровня селективного дефолта и ограниченного дефолта, поскольку считают реструктуризацию долга страны проблемной.