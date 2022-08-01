Украинские летчики уже виртуально тренируются на американских штурмовиках

Об этом пишет Time в своем репортаже. Журналисту издания провели экскурсию по этому секретному объекту в конце июля, сообщает Общественное.
Отмечается, что тренировочный центр – это две комнаты с авиатренажерами.
Если бы не персонал в форме, эту сцену можно было бы воспринять за съезд геймеров. У каждого симулятора были джойстик и очки виртуальной реальности, соединенные с компьютером» , — говорится в репортаже.
В то же время, журналист отмечает, что причиной секретности является не само оборудование, а пилоты.
Украинским лётчикам онлайн помогают американские пилоты с опытом управления А-10. Они говорят, где искать необходимое программное обеспечение и пособия для использования в виртуальном учебном центре, говорит Горган.
Заместитель министра обороны Александр Полищук рассказал изданию, что обычно страны не начинают обучение пилотов на стадии, когда самолетов еще нет. Но у Украины нет времени ждать.
«Политического решения еще нет, но есть определенные сигналы, что мы можем получить это оружие в какой-то момент. Для нас это значит: нужно начинать учиться» , – объяснил он.
В конце июля министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что его страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.
Впрочем, как пояснил словацкий министр, его страна недостаточно велика, чтобы иметь возможность в одностороннем порядке подарить военные самолеты, которыми могут управлять украинские пилоты. Поэтому там ждут замену самолетов или компенсацию деньгами от союзников.
Также в июле стало известно, что Минобороны США "предварительно исследует" возможность предоставления Украине американских истребителей. Однако этого не произойдет в ближайшее время из-за сложности их эксплуатации и обслуживания.
Перед этим The New York Times писало , что Военно-воздушные силы США обсуждают передачу Украине флота штурмовиков A-10 Thunderbolt II, предназначенного для уничтожения танков, бронемашин и других наземных целей.
Глава американских ВВС Фрэнк Кендалл в нескольких заявлениях тоже допускал возможность передачи А-10 Украине. А начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун также говорил о передаче Украине боевых самолетов. Речь шла о возможности передачи Киеву истребителей F-16.