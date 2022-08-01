Украинские летчики уже виртуально тренируются на американских штурмовиках

Об этом пишет Time в своем репортаже. Журналисту издания провели экскурсию по этому секретному объекту в конце июля, сообщает Общественное.

Отмечается, что тренировочный центр – это две комнаты с авиатренажерами.

Если бы не персонал в форме, эту сцену можно было бы воспринять за съезд геймеров. У каждого симулятора были джойстик и очки виртуальной реальности, соединенные с компьютером» , — говорится в репортаже.

В то же время, журналист отмечает, что причиной секретности является не само оборудование, а пилоты.

Украинским лётчикам онлайн помогают американские пилоты с опытом управления А-10. Они говорят, где искать необходимое программное обеспечение и пособия для использования в виртуальном учебном центре, говорит Горган.

Заместитель министра обороны Александр Полищук рассказал изданию, что обычно страны не начинают обучение пилотов на стадии, когда самолетов еще нет. Но у Украины нет времени ждать.