Еще семь суден с зерном вышло из одесских портов

В воскресенье, 21 августа, из одесских портов вышло еще семь суден с украинским продовольствием.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter .

«В рамках отгрузки зерна из украинского порта «Черноморск» вышло четыре корабля, из «Одессы» - два, из «Южного» - один», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня также будет досмотрено одно судно из Украины и пять судов, которые пойдут в Украину.