Чехи присылают в поддержку Украины по 1968 крон в память о советском вторжении

Граждане Чехии переводят на помощь Украине суммы в 1968 году крон, напоминая таким образом о вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии на своей странице в Facebook.

«В эти дни на благотворительный счет посольства в поддержку украинской армии поступают десятки платежей от чешских друзей на сумму 1968 года. Спасибо очень!», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Праге состоится благотворительный концерт под названием NeverMore 68, который проведет параллель между оккупацией Чехословакии в августе 1968 года и российским вторжением в Украину в 2022 году.

Главной звездой вечера будет украинская инди-рок группа Brunettes Shoot Blondes, члены которой вступили в ряды территориальной обороны.