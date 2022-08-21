Суд разъяснил, что в Украине запрещено отключать коммунальные услуги за долги

В Украине действует запрет на прекращение или остановку предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

Как сообщает «Зеркало недели», такое разъяснение предоставил Седьмой апелляционный административный суд.

«Кабинет министров Украины принял постановление о запрете прекращения или остановки предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Такой запрет действует на период военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года», - говорится в разъяснении суда.

Таким образом, обеспечено бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг, даже при наличии долгов, однако это не освобождает потребителей услуг от оплаты их в полном объеме, ведь наполнение бюджета – одна из составляющих стабильности экономики.

Также в этой сфере действует приказ Министерства энергетики Украины №148 от 13 апреля 2022 г., который касается поставок электрической энергии и расчетов между участниками розничного рынка электрической энергии в период действия в Украине военного положения.

Согласно этому приказу участник розничного рынка электрической энергии не может без согласования с соответствующей военной администрацией отключить потребителя от электроснабжения, если объект потребителя обеспечивает работу: органов государственной власти; воинских частей; телекоммуникаций и связи; правоохранительных органов и т.д.