Украина на 70% выполнила свои обязательства и хочет получить ясность по вступлению в ЕС, - вице-премьер

Украина почти на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС и отдает себе отчет в необходимости выполнения всех юридических процедур для членства в Евросоюзе. В то же время, украинские власти хотят до конца года получить от лидеров ЕС политическую ясность относительно следующих шагов на этом пути.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время открытия коммуникационной кампании «Вместе мы Европа», сообщает «Укринформ».

- Нам нужно понимать, сколь длительным и сложным будет наш путь к членству в Европейском союзе, и не только в переговорном смысле. Нам действительно нужно будет выполнить необходимые составляющие для присоединения к ЕС. У нас для этого есть энергия и желание. Единственное, чего нам не хватает – политической ясности по поводу следующих шагов, - сказала Стефанишина.

В этом контексте она напомнила слова Президента Зеленского, что процесс евроинтеграции остается основным мотиватором для нашего общества, объединяющего более 90% украинцев. Это также дает энергии и нашим Вооруженным силам, которые сейчас на переднем крае борьбы с российской агрессией за европейское будущее Украины.

– Мы не хотим, чтобы процесс нашего присоединения к ЕС был бюрократическим. Конечно, мы как государство максимально демонстрируем свою способность пройти все необходимые юридические процедуры, связанные с членством, но не хотим, чтобы политики, лидеры ЕС скатывали этот процесс в бюрократию. Учитывая вызовы, с которыми сталкивается Украина, и то, что приверженность украинского народа и Украины принципам демократии очевидны, а также то, что мы почти на 70% выполнили все обязательства по Соглашению об ассоциации, это дает возможность нам говорить, что нас не нужно оценивать с нуля, а нужно принимать политические решения. И мы хотим такую политическую ясность получить уже до конца года, – отметила вице-премьер.

По ее словам, желание такой политической ясности со стороны Украины – "это не политическое давление, а обеспечение людям дальнейшего смысла политической деятельности".