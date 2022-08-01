В Министерстве экономики считают, что в Украине не будет гиперинфляции

Темпы инфляции в Украине значительно ускорились во время войны, однако гиперинфляции ожидать не стоит, поскольку государство будет в любом случае контролировать цены.

Об этом говорится в обзоре инфляции Министерства экономики за июнь 2022 года, пишет Лига.net.

В ведомстве отмечают, что ускорение инфляции было обусловлено шоком предложения в форс-мажорных условиях войны – наиболее сильно проявилось в увеличении цен на продовольственном и топливном рынках, что в сочетании с давлением со стороны мировых цен на энергоносители и продовольствие, а также высоким уровнем затрат в производстве. оказало отрицательный эффект на цены в целом.

«Впрочем, при тех масштабах человеческих и экономических потерь, понесенных Украиной во время войны, темпы роста потребительских цен пока остаются «сдержанными» – за первое полугодие этого года составляют 17,4%», – говорится в обзоре.

В Минэкономики отметили: в ближайшие месяцы следует рассчитывать на уверенные действия правительства по регулированию рынка, прочность запасов (прежде всего продовольствия и топлива) и наличие финансовой помощи от внешних партнеров.

В то же время, весомым риском ускорения инфляции остается угроза усиления девальвации гривни, на курс которой существенно влияет дефицит иностранной валюты вследствие ухудшения сальдо торгового баланса на фоне блокады портов, отток валюты в связи с пребыванием значительной части населения за пределами страны.

«Впрочем, не стоит ожидать крайностей в ценовой динамике, которые должны привести к сверхвысоким гиперинфляционным темпам с длительной негативной перспективой. Государство в состоянии войны будет в любом случае контролировать ценовые процессы на потребительском рынке», - говорится в обзоре.

НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году – 9,4%.