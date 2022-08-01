Глава Николаевской ОГА рассказал о встрече в ОП с представителями Дании, которые помогут в восстановлении города и области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о том, как прошла встреча с представителями Дании, которые хотят помочь Николаеву и области в восстановлении.

Об этом он заявил в эфире Медиацентра.

Он отметил, что первая часть встречи прошла в Офисе Президента. Помимо этого, мэр Николаева Александр Сенкевич подписал Меморандум о проверке на предмет коррупционных рисков.

— Там из двух частей было действие. Была встреча в Офисе Президента с министром Дании, где была договоренность по определенным действиям и шагам по поводу помощи Дании в восстановлении Николаевской области и Николаева. Кроме того, мэр Николаева подписал меморандум по поводу проверки на коррупционные риски датскими специалистами для того, чтоб была прозрачная работа и мы не имели репутационных рисков на Николаевщине, - отметил глава ОВА.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и николаевский нардеп, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.

Также сообщалось о том, что Дания передаст Николаеву необходимую технику для первоочередного восстановления, в том числе экскаваторы, самосвалы и погрузчики.