24 августа США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд, – AP

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $3 миллиардов. Это планируют сделать в среду, 24 августа, — День Независимости и полгода после начала полномасштабного вторжения рф.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, война россии против Украины затягивается, а помощь США в области безопасности переходит на долгосрочную кампанию. Как пишет агентство, деньги пойдут на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на фронте еще год или два.

В общий пакет помощи, предоставляемый США в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины (USAI), за одну ночь еще могут внести изменения, но вряд ли они будут значительными, пишет AP.

Собеседники агентства заявили, что, в отличие от большинства предыдущих пакетов, которые сосредотачивались на более неотложных потребностях Киева в вооружении, новый в основном направлен на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее средне- и долгосрочную оборонную позицию.

Также новый пакет нацелен на то, чтобы «уверить украинских чиновников: Соединенные Штаты планируют продолжать свою поддержку, несмотря на повседневные действия конфликта», сказали американские чиновники.

Напомним, 19 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $775 млн. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, 105-мм гаубицы и 36 тысяч снарядов, 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle, 40 машин с противоминной защитой, дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM, 1500 ПТРК TOW, 1000 Javelin.