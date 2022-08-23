В Европе продали первую яхту, конфискованную у российского миллиардера из-за антироссийских санкций

Во вторник, 23 августа, завершился аукцион по продаже яхты «Аксиома» российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Аксиома» стала первой яхтой, проданной из-за того, что ее владелец попал под международные санкции после российского вторжения в Украину.

Всего на торгах было сделано 63 ставки. За какую сумму и кому именно продали яхту, пока неизвестно. Информация о продаже судна будет опубликована примерно через две недели после завершения сделки.

72,5-метровое судно стоимостью около 75 миллионов долларов было выставлено на аукцион Адмиралтейским судом Гибралтара. Торги велись один день, а заявки принимались в электронном виде, пишет Reuters. «Би-би-си» ранее сообщала, что судно, скорее всего, будет продано ниже своей оценочной стоимости.

Напомним, ранее в Великобритания сообщили, что рассматривают идею конфисковать активы россиян и передать их Украине.