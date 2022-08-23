В Германию прибыл первый поезд с украинским зерном

В портовый город Росток в Германии прибыл первый поезд с украинским зерном. Он экспортировал из Украины 1200 тонн кукурузы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR.
Сообщается, что кукурузу перевозил 21 вагон товарного поезда.
Представитель порта Якоб Любиг отметил, что зерно было в пути 5-8 дней.
Зерно перегрузили в другой поезд по прибытии на украинско-польскую границу.
Отмечается, что теперь кукуруза будет временно храниться в зернохранилищах Ростока. Куда дальше направят зерно, пока неизвестно. Любиг сказал, что кукурузу собрали в прошлом году.
Представитель порта также отметил, что в настоящее время в пути находятся еще три поезда с украинским зерном.