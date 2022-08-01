Байден объявил о крупнейшем в истории транше в $2,8 миллиарда для Украины

В среду, 24 августа, в День Независимости, Президент США Джо Байден объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины в размере почти 3 миллиардов долларов.

Об этом сказано в документе, опубликованным Белым домом.

«Соединенные Штаты Америки привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе», – сказано в документе.

Байден также выразил слова поддержки украинцам.

«Сегодня и каждый день мы стоим вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, которая движет самодержавием, не может сравниться с пламенем свободы, которое повсюду освещает души свободных людей. Соединенные Штаты, в том числе гордые американцы украинского происхождения, надеются на то, что в ближайшие десятилетия они продолжат прославлять Украину как демократическое, независимое, суверенное и процветающее государство», - добавил Президент США.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что сегодня Украина не только отмечаем 31-ю годовщину Независимости, но и должна ее отстаивать в условиях полномасштабной войны.