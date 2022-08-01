Германия и Канада договорились о поставках нового вида топлива в Европу – «зеленого» водорода

Премьер-министры Канады и Германии подписали совместную декларацию о намерениях, предусматривающую создание трансатлантического коридора поставки водорода в Европу. Снабжение должно начаться до 2025 года.

Об этом пишет "Лига.net" со ссылкой на CBC.

Соглашение, которое глава правительства Канады Джастин Трюдо назвал канадско-германским водородным альянсом, было подписано в городе Стивенвилл (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор), где планируется построить крупный завод по изготовлению «зеленого» водорода. Питать его будут 164 ветрогенератора, которые собираются установить вдоль соседнего полуострова Порт-о-Порт.

У Германии также есть выход к морю, но, по словам канцлера Олафа Шольца, на немецком побережье нет таких ветров, как в Канаде. Водород считается «зеленым» источником энергии, если его производят из обычной воды методом электролиза, а электроэнергию берут из чисто возобновляемых источников: ветра, солнца, биомассы.

Шольц выразил надежду, что водород будет играть важную роль в будущем энергоснабжении Германии, особенно в отраслях, которые трудно декарбонизировать – судоходстве и авиации.