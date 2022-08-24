В Украине с начала войны открылось почти 150 тысяч новых бизнесов

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину зарегистрировано около 150 тысяч новых бизнесов.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Указано, что 132 тысячи из них составляют ФЛП и более 14 тысяч – юридические лица. В то же время, ежемесячно растет количество регистраций новых бизнесов. Наибольший показатель зафиксирован в первую неделю августа – 5 306 новых ФЛП.

Для сравнения, в последнюю неделю до вторжения России было зарегистрировано 5231 нового ФЛП.

«В целом с момента возобновления работы ЕГР и возможности регистрации новых бизнесов в начале апреля было зарегистрировано 132 тысяч ФЛП. В настоящее время в Украине работает 1,9 млн ФЛП», – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что за время с 24 февраля заметно изменились направления деятельности малого и среднего бизнеса. По состоянию на конец августа больше всего регистрируют ФЛП, связанные с розничной и оптовой торговлей.

В общей сложности предпринимателей по этой КВЭД было 30% из всех новых ФЛП, открытых за полгода активной фазы войны. КВЭДы, связанные с ИТ-сферой, теперь сошли с топовых позиций.

Также за последние полгода было зарегистрировано более 14 тысяч юридических лиц. На первых местах по количеству регистраций оказались компании, оказывающие социальную помощь, осуществляющие оптовую торговлю и ведающие деятельностью общественных организаций.