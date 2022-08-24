В «Дії» теперь можно автоматически зарегистрировать ООО: «Открой бизнес за 2 секунды»

С сегодняшнего дня на портале Действие можно автоматически зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Запускаем автоматическую регистрацию ООО на портале Действие прямо в День Независимости. Успешно завершили бета-тестирование. Теперь вы можете открыть бизнес буквально через 2 секунды», – написал министр.

Услуга регистрации ООО с госрегистратором начала действовать еще в октябре 2020 года. Ею воспользовались около 13 тысяч украинцев.

«Сейчас убираем госрегистратора из процесса, чтобы сэкономить ваше время. Благодаря автоматическим услугам вам не нужно ждать решения чиновника или ответа госрегистратора», – пишет министр.

Напомним, Кабмин разрешит мужчинам -представителям украинского бизнеса выезжать за границу.