В Николаеве суд арестовал шпиона российских спецслужб, наводившего ракетные удары на школы

В Николаеве суд арестовал на время следствия 42-летнего жителя Корабельного района, который являлся наводчиком российских обстрелов.

Об этом сообщили в Центральном районном суде.

Подозреваемый зарегистрировался в Telegram-каналах, предназначенных для передачи информации о перемещении ВСУ представителям российских спецслужб. Он публиковал в указанных чатах сообщения о том, где, по его мнению, расположены места дислокации военнослужащих ВСУ в Корабельном районе. Речь шла о территориях нескольких учебных заведений. Указанные сведения могли использоваться для нанесения артиллерийских и ракетных обстрелов по Николаеву.

На судебном заседании подозреваемый признал свою вину и просил не применять к нему меру пресечения, связанную с содержанием под стражей.

Следственный судья Дмитрий Тишко принял решение применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион 240,5 тысяч гривен. Арестованный подозревается по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о ВСУ с целью предоставления такой информации государству-агрессору»).