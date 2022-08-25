Канада, несмотря на санкции, решила вернуть Германии остальные пять турбин «Северного потока»

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в среду заявила, что Оттава намерена передать Германии остальные пять турбин российского газопровода «Северный поток», которые находились на канадской территории на техобслуживании.

Такое заявление Жоли сделала в эфире канадского вещателя CBC.

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», – сказала глава внешнеполитического ведомства Канады.

Ранее Оттава объясняла этот шаг необходимостью обеспечить поставку газа для Германии. Также Канада утверждает, что Кремль использовал бы ее отказ вернуть турбину, чтобы направить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против россии.

«Канада не хочет давать каких-либо оправданий путину, чтобы он продолжал использовать свой экспорт энергии в Европу как оружие», - считает Жоли.

В то же время, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив снова призвала Канаду отменить отказ от санкций. По ее мнению, россия, очевидно, не примет турбину, которую Siemens поставил в Германию, и использует поставки газа для терроризации Европы.