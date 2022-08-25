Европа потратила €280 миллиардов на смягчение газового кризиса

Европейские правительства выделили около 280 миллиардов евро на смягчение влияния энергетического кризиса на домохозяйства и бизнес.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчет брюссельского аналитического центра Bruege.

Финансирование измеряет новые ассигнования с сентября и включает расходы от субсидирования тарифов для малого бизнеса в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии. Часть этой суммы еще не израсходована.

«Цены будут оставаться высокими в течение зимы, и правительства должны действовать с учетом худшего сценария – цены не упадут даже после этого. Правительства должны сосредоточиться на снижении спроса на энергию, где это возможно », – сказал Джованни Сгарватти, аналитик Bruegel.

За последние пять лет оптовые цены на энергоносители выросли более чем в десять раз по сравнению со средними за сезон, поскольку россия сокращает поставки газа в Европу. Это отрицательно сказывается на экономике всего региона, а тяжелая промышленность находится под давлением. Потребители столкнулись с стремительным ростом стоимости жизни. К примеру, счета для домохозяйств в Британии вырастут втрое.

Вызовом для правительств становится стремительный рост инфляции, что снижает общий уровень жизни. Инфляция в Британии может превысить 18% в январе впервые за полвека из-за стремительного роста цен на энергоносители, сообщила ранее Citigroup Inc.

«Европейские политики отреагировали на резкий рост цен на энергоносители в основном масштабными мерами по снижению цен, включая субсидии, снижение налогов и контроль за ценами», - написали в этом месяце эксперты МВФ.

Эти меры, считают они, откладывают необходимые меры для сокращения потребления энергии.