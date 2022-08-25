НБУ разыгрывает эксклюзивные монеты с подписью Залужного за донат ВСУ – уже собрали почти 550 миллионов гривен

Национальный банк Украины подарит эксклюзивные монеты с подписями главы НБУ Кирилла Шевченко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Их можно будет выиграть за донаты для нашей армии.

Об этом сообщается в Telegram Национального банка Украины

Так, ко Дню Независимости Украины НБУ запустил благотворительный сбор средств «Монета за донат для ВСУ». Участники сбора смогут получить эксклюзивные монеты.

«Мы организовываем этот сбор для поддержки Вооруженных Сил Украины - с благодарностью к нашим защитникам и защитницам, которые защищают украинскую землю, независимость и свободу нашего государства!... На участников сбора ждет эксклюзив», - говорится в сообщении.

Люди, которые сделают донаты, будут иметь шанс стать обладателями одной из 10 уникальных «военных» памятных монет «Ой у лузі червона калина». Пять монет изготовлены из серебра, а остальные пять - из нейзильбера. Эти 10 монет подпишут глава НБУ Кирилл Шевченко и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Для того чтобы стать участником розыгрыша, нужно прислать донаты через «серебряный» или «нейзильберовый» стримы. Для получения шанса получить монету из серебра нужно отправить на спецсчет 1 тысячу гривень, а для того, чтобы получить монет из нейзильбера - перевести на другой спецсчет 100 гривень.