Бывшее руководство ГП «Антонов» допустило нарушений на 1 миллиард гривен

Бывшее руководство государственного предприятия «Антонов» допустило финансовых нарушений на общую сумму около 1 миллиарда гривен за период с 1 октября 2020 года по 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил и.о. генерального директора ГП «Антонов» Евгений Гаврилов, пишет «Интерфакс-Украина».

- Компании нанесен ущерб более чем на 16,5 миллиона гривен. Из-за бездействия бывшего руководства предприятие недополучило более 840 миллионов гривен. Сумма необоснованных дополнительных расходов составила около 51 миллиона гривен. В целом аудит установил финансовые нарушения почти на миллиард гривен, – сказал Гаврилов.

Он отметил, что после получения результатов госаудита ГП "Антонов" прокуратура инициировала 9 уголовных дел против бывшего руководства компании. Среди зафиксированных нарушений: завышенные расходы, непрозрачность выполнения некоторых финансовых сделок, неэффективное распоряжение имуществом, недополучение доходов.

- авиационное горючее закупалось не у производителей, а у посредников. В результате предприятие переплатило около 9 миллионов гривен. Предприятие также приобрело компьютерный томограф за 23,5 миллиона гривен, который больше года не использовался, – отметил Гаврилов.

Он добавил, что значительный ущерб ГП «Антонов» понесло из-за вторжения РФ в результате уничтожения части воздушного флота и объектов инфраструктуры аэропорта в Гостомеле.

Ранее госконцерн "Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", в конце марта сообщил об отстранении Сергея Бычкова от исполнения полномочий гендиректора.

В результате враждебных действий России разгромлена база «Антонова» в Гостомеле, повреждена база на Святошине, уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и флагман мирового авиационного флота Ан-225 «Мрия». Пострадал еще один Ан-124, тогда как пять других Ан-124 вывели из Украины. В адрес бывшего руководства предприятия звучали обвинения в том, что они могли раньше времени эвакуировать «Мечту», однако руководство их опровергло.