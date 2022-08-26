Украина получит «таможенный безвиз» уже в этом году, – Шмигаль

Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей 25 августа принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.
Он подчеркнул, что «таможенный безвиз» ускорит перемещение товаров между странами Европейского региона.
«Также он предусматривает меньшее бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. «Таможенный безвиз» – это одно из ключевых направлений построения в Украине удобной и прозрачной таможни», – заявил Шмигаль.
Премьер также рассказал о внедрении электронной очереди на границе, создании общих пунктов пропуска с европейскими соседями и современных сервисных зон во всех пунктах пропуска.
Кроме того, центральная роль в трансформации таможни отводится ее диджитализации, в частности, удобному растаможиванию авто через «Действие», добавил Шмигаль.
"Таможенный безвиз" станет уже четвертым в этом году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" безвизов летом. То, на что отводились годы, мы делаем через месяцы. Поэтому мы уверены, что Украина будет готова к членству в ЕС уже в 2024 году», – добавил глава правительства.
Напомним, что Верховная Рада приняла закон о «таможенном безвизе» с Евросоюзом.